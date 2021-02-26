أخبار الرياضة.. راتب رمضان صبحي يفوق لاعبي ليفربول والسيتي.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث.. ومفاجأة في تحقيق الزمالك مع مدير التسويق

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

نشرت صحيفة " صن" البريطانية، قائمة برواتب لاعبي مانشستر سيتي وليفربول لهذا العام.

خسر النادي الأهلي من نظيره سيمبا التنزاني بهدف نظيف، يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة مساء اليوم الجمعة.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلا في اللجنتين القضائية والتنفيذية على إحالة خالد رفعت مدير التسويق بالنادي للتحقيق.