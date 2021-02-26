مارسيليا يعين خورخي سامباولي مديرًا فنيًا للفريق

وأشار نادي مارسيليا الفرنسي في بيان رسمي إلى أنه تم الإعلان عن التعاقد مع سامباولي حتى يونيو لعام 2023.
وحل سامباولي بديلًا للبرتغالي فيلاش بواش، والذي أقيل منتصف هذا الشهر من تدريب الفريق.
وأعلن الأمريكي فرانك مكاورت مالك النادي، تعيين بابلو لونجريا رئيسًا للنادي أيضًا في ظل مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة.
ويحتل مارسيليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 38 نقطة.
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