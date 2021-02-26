بعد تألقه مع سيراميكا.. الأهلي يعيد أحمد ريان نهاية الموسم

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حسم موقف أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأحمر المعار في صفوف سيراميكا كليوباترا.
وأكد عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن موسيماني قرر إعادة أحمد ياسر ريان، في نهاية الموسم، لصفوف الفريق.
وأوضح أن موسيماني رفض تجديد إعارة اللاعب، واستعادة خدماته في الموسم الجديد؛ بعد تألقه مع فريق سيراميكا كليوباترا.
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