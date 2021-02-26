أول رد من باهر المحمدي على انتقاله لنادي الأهلي

كشف باهر المحمدي، نجم منتخب مصر والإسماعيلي، حقيقة انتقاله للنادي الأهلي.

وقال المحمدي، عبر حساب الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن كل ما تردد فى الآونة الأخيرة، بشأن الانتقال للنادي الأهلي، عار تماما من الصحة.

وشدد المحمدي، علي أن كل التركيز فى الوقت الحالي، أن يتم شفائي بعد إصابتي فى الركبة، والعودة سريعا للملاعب، لأن هذا ما يشغلني حاليا.

وتابع، مستمر مع الإسماعيلي ولا أفكر فى الرحيل أو الانتقال لأي ناد آخر.

وينتهي عقد باهر المحمدي قائد الإسماعيلى فى صيف 2022.