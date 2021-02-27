بالأرقام.. الصعيدي يتألق مع النصر ويكشف سر تألقه

يعد أحمد الصعيدي إضافة كبيرة لنادي النصر بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من صفوف نادي القناة.

وخاض أحمد الصعيدي 6 مباريات مع النصر أحرز خلالها 6 أهداف وأحرز الصعيدي 3 أهداف في كأس مصر وأحرز هدفين في أولي مباراة رسمية له أمام شبان بدواي هدف في مرمي مستقبل وطن.

وفي الدوري أحرز أحمد الصعيدي أولي أهدافه في مرمي المريخ البورسعيدي كما أحرز هدفين في مرمي فريق زد.

وأبدى أحمد الصعيدي نجم فريق النصر سعادته البالغة بعدما قاد فريق لفوز كبير علي زد بثلاثية دون رد حيث سجل الصعيدي هدفين وسجل أحد كالوشا الهدف الثالث في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة 15 بدوري القسم الثاني.

وقال أحمد الصعيدي إن النصر حقق انتصارا مهما علي فريق كبير ولاعبين خبرات وجهاز فني كبير وأن هذا الفوز هو نتائج للجهد والعمل خلال المباريات الماضية.

وأضاف الصعيدي أن سر تألقه يعود لمساعدة اللاعبين وسيد عبد المدير الفني له.

وقال الصعيدي إن هدفه وتركيزه في العودة مع النصر لمكانه الطبيعي وأن الجميع داخل الفريق يعمل علي ذلك وأن الوضع الحالي للفريق لا يليق باسم نادي النصر.

وأضاف أن طموحاته كبيرة مع النصر ويسعي لحصد لقب هداف الدوري مثلما أحرزه منذ سنوات ماشيه مع النصر بتسجيل 18 هدفا.