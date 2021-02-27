مدرب سيمبا: أتمنى الصعود للنهائيات قبل لقاء الأهلي في القاهرة

تحدث الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عن مواجهة النادي الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في القاهرة، بعدما فاز عليه في سيمبا بهدف نظيف.
وأكد ديديه جوميز في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك 3 مباريات سألعبها قبل مواجهة الأهلي الثانية، وأتمنى أن أصعد قبل تلك المباراة".
وأوضح: "لم أكن منفعلا بعد الهدف؛ من أجل رغبتي في إحراز هدف آخر، ولكن لتوجيه لاعبيني للحفاظ على الفوز".
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