مفاجأة.. باتشيكو يطلب عودة أحمد توفيق ومحمد إبراهيم إلى الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، طلب عودة الثنائي أحمد توفيق ومحمد إبراهيم في الموسم المقبل.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار، أن باتشيكو أجرى اتصالا هاتفيا مع توفيق، وأبدى خلاله رغبته القوية في ضمه، حيث ينتهي عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أن الخواجة معجب في الوقت ذاته، بمحمد إبراهيم؛ بعد مشاهدة أكثر من مباراة له مع فريقه الحالي، سيراميكا كليوباترا، وطلب عودته إلى الفريق.

وأكد عمر، أن إبراهيم لا يمانع العودة للزمالك في الموسم المقبل، في ظل رحيل المجلس السابق الذي كانت بينهما وبين بعضهما خلافات.