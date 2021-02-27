رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة هيلاس فيرونا

أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، عن قائمة فريقه لمباراة هيلاس فيرونا المقرر لها مساء غد السبت ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة يوفنتوس غياب باولو ديبالا وآرثر ميلو وخوان كوادرادو وكيلليني بسبب الإصابات، كما غاب ألفارو موراتا بسبب مرضه. ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي رصيده 45 نقطة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني – بوفون - بنسوليو.

خط الدفاع: ساندرو - دي ليخت – ديميرال - دي باردو – دراجوشين – فرابوتا -كابيليني.

خط الوسط: آرون رامزي – مكيني – بنتانكور – بيرنادريسكي – فاجيولي - كولوسيفسكي - بيترس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – رفيعة – ماركيس - آكي.

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