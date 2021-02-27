هيثم شعبان: هدف سيراميكا كليوباترا التواجد في المربع الذهبي.. ومجلس الإدارة بذل مجهودًا غير طبيعي

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن هدف الفريق هذا الموسم هو الوصول للمربع الذهبي في الدوري.

وقال شعبان في تصريحات لبرنامج ملعب "أون تايم": "نحاول من أول يوم تحقيق أفضل النتائج، طموحات أي فريق في المسابقة؛ هو تحقيق أفضل النتائج والوصول لأفضل ترتيب، هدفنا التواجد في المربع الذهبي، واتضح ذلك أثناء بنائنا للفريق."

وأضاف: "نحتاج لقدر من التوفيق، وأتمنى أن نحظى به للوصول لمكانة تاريخية، الحاج محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة النادي اجتمع بنا فور الصعود للدوري، وحدد هدفًا هو أن منظومة سيراميكا كليوباترا تكون في مكان متقدم في أي مكان وأي مجال، وأنه يريد الوصول لمنطقة جيدة في الدوري."

وتابع: "للوصول لذلك؛ كان يجب التعاقد مع لاعبين يستطيعون تطبيق النظام الموضوع، مجلس الإدارة بذل مجهودا غير طبيعي في وقت قصير، واستطاعوا تنفيذ جميع مطالبنا فيما يخص الصفقات".

وأردف: "حققنا نتائج مرضية، ونتمنى تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، حُملت مسئولية كبيرة بعد أن تم الإبقاء عليً لقيادة الفريق هذا الموسم، مجلس الإدارة كانوا يتعاملون الفريق عن قرب، وكانت لديهم ثقة بي، وكان كل هدفنا تحقيق أفضل ما لدينا؛ لنكون على قدر تلك الثقة".

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع المصري 2-2 في بطولة الدوري الممتاز، اليوم الجمعة.