أشاد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وأكد ديديه جوميز في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني مدرب كبير وقدير، وأنا مش قلقان ولا خايف على الأهلي وهما قادرين على تخطي دور المجموعات".
وتابع: "هناك البعض يهاجم موسيماني بسبب خسارة مباراة وحيدة فقط.. بنلاقي ناس بتقطع في موسيماني علشان خسر مباراة واحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدير الفني لـ سيمبا: موسيماني مدرب كبير والأهلي سيتأهل للأدوار النهائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.