المدير الفني لـ سيمبا: موسيماني مدرب كبير والأهلي سيتأهل للأدوار النهائية

أشاد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد ديديه جوميز في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني مدرب كبير وقدير، وأنا مش قلقان ولا خايف على الأهلي وهما قادرين على تخطي دور المجموعات".

وتابع: "هناك البعض يهاجم موسيماني بسبب خسارة مباراة وحيدة فقط.. بنلاقي ناس بتقطع في موسيماني علشان خسر مباراة واحدة".