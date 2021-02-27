منع رئيس نادي الشباب السعودي من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية منع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين.
وأعلنت وزارة الرياضة منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.
وكان الاتحاد السعودي قد أعلن مع البلطان من حضور أي مباراة لفريقه لمدة 3 مباريات.
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