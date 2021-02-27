الارشيف / الرياضة

منع رئيس نادي الشباب السعودي من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام

0 نشر
0 تبليغ

قررت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الجمعة، إيقاف خالد البلطان رئيس نادي الشباب، لمدة عام من مزاولة النشاط الرياضي، بعد ثبوت تلفظه  بألفاظ مسيئة تجاه أحد مسئولي نادي النصر في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية منع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين.

وأعلنت وزارة الرياضة منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن مع البلطان من حضور أي مباراة لفريقه لمدة 3 مباريات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منع رئيس نادي الشباب السعودي من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا