منع رئيس نادي الشباب السعودي من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام

ثبوت تلفظه بألفاظ مسيئة تجاه أحد مسئولي نادي النصر في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي.

قررت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الجمعة، إيقاف خالد البلطان رئيس نادي الشباب، لمدة عام من مزاولة النشاط الرياضي، بعد

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية منع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين.

وأعلنت وزارة الرياضة منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن مع البلطان من حضور أي مباراة لفريقه لمدة 3 مباريات.