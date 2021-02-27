علينا تسويق لاعبينا في الخارج.. أحمد ناجي: منع الحراس الأجانب غير احترافي

انتقد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة قرار اتحاد الكرة بعدم السماح للحراس الأجانب بالتواجد في الدوري المصري.
وقال ناجي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "قرار منع الحراس الأجانب من اللعب في الدوري المصري غير احترافي، لأنه مركز كباقي مراكز الملعب فهل يمكن أن نمنع المدافع الأيسر لأن الأندية المصرية تعتمد على الأجانب.
وأضاف ناجي انه كان يجب علي اتحاد الكرة تطبيق القرار والعمل علي تسويق احتراف الحراس المصريين في الخارج وليس منعه لأسباب غير منطقية .
وعدد ناجي أسماء تمتلك القدرة على الاحتراف في أوروبا، قائلًا: "محمود جاد، محمد صبحي، عمر رضوان، عمر صلاح لديهم مستوي يؤهلهم للعب في أوروبا بدوريات متوسطة المستوى، وفي المستوى الأول هناك الشناوي، وأبو جبل وجنش وعواد ومحمد بسام".
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