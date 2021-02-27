أحمد ناجي: مدرب سموحة يمتلك شخصية جوزيه.. وانتقاد أبو جبل يغضبني

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري يمتلك شخصية قوية ويذكرني بمانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي.

وقال ناجي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "بالرغم من كل المدربين الذين عملت معهم لكني استغل كل فرصة للحديث عن أحمد سامي فهو محلل رائع وشخصيته تذكرني بمانويل جوزيه فهو المهرج الحاسم وأفكاره في التدريب أثرت في اللاعبين فقاموا بتنفيذها".

وتحدث عن الموسم الحالي من مسابقة الدوري، قائلًا: "الموسم الحالي هو أقوى نسخة من الدوري على مدار التاريخ، فهناك عمل جاد من الأجهزة الفنية ودراسة وتحليل للخصوم."

وساند محمد أبو جبل حارس الزمالك، قائلًا :"يضايقني النقد الذي يتعرض له أبو جبل الآن، كل حارس يخطئ وهذا أمر عادي، وحارس المستوى الأول يخطئ أخطاء مختلفة في فترات متباعدة".