أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري يمتلك شخصية قوية ويذكرني بمانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي.
وقال ناجي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "بالرغم من كل المدربين الذين عملت معهم لكني استغل كل فرصة للحديث عن أحمد سامي فهو محلل رائع وشخصيته تذكرني بمانويل جوزيه فهو المهرج الحاسم وأفكاره في التدريب أثرت في اللاعبين فقاموا بتنفيذها".
وتحدث عن الموسم الحالي من مسابقة الدوري، قائلًا: "الموسم الحالي هو أقوى نسخة من الدوري على مدار التاريخ، فهناك عمل جاد من الأجهزة الفنية ودراسة وتحليل للخصوم."
وساند محمد أبو جبل حارس الزمالك، قائلًا :"يضايقني النقد الذي يتعرض له أبو جبل الآن، كل حارس يخطئ وهذا أمر عادي، وحارس المستوى الأول يخطئ أخطاء مختلفة في فترات متباعدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد ناجي: مدرب سموحة يمتلك شخصية جوزيه.. وانتقاد أبو جبل يغضبني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.