- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع تفاصيل خبر رسالة متعب لصالح جمعة….تعرف علي أبرز ما جاء فيها الآن. والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قام عماد متعب نجم الأهلي و منتخب مصر السابق، بتوجيه رسالة خاصة إلي لاعب الأهلي السابق ولاعب نادي سيراميكا كيليوباترا الحالي صالح جمعة عبر قناة بي إن سبورت. و قد جاءت رسالة متعب لصالح جمعة بعد مشاركة الأخير في الدقائق الأخيرة مع فريقه أمام المصري بالدوري الممتاز. فاليكم تفاصيل الرسالة.
رسالة متعب لصالح جمعة:
وجه عماد متعب حديثه إلي صالح جمعة مؤكداً على ضرورة فقدان صالح للوزن، كذلك عليه التركيز مع الفريق فقط، و عدم الالتفات لأي شي قد يشغله عن الفريق، و أضاف أن عدم مشاركته أساسياً و عدم سماع اسمه بشكل لائق مع سيراميكا هي كارثة، حيث من المفترض للاعب سابق بالنادي الأهلي أن يلمع اسمه و يضيف لأي فريق يشارك معه. كما اكد عماد متعب أن مستوي صالح مع سيراميكا كيلوباترا يدل علي توفيق النادي الأهلي في قراره بالاستغناء عنه. و أخيراً طالبه بالعمل جاهداً للعودة لمستواه السابق الذي عرف صالح به.
نتيجة المباراة:
أما عن المباراة التي لعبت اليوم على إستاد برج العرب، فقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1:1 لكل من المصري البورسعيدي و سيراميكا كيلوباترا.
انتقال صالح لسيراميكا كليوباترا:
جدير بالذكر أن صالح جمعة قد وقع لسيراميكا كيلوباترا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي في بداية الموسم 2020/2021م. و قد وقع في حضور نائب رئيس النادي طارق أبو العينين، و كذلك المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي معتز البطاوي.
دعوني أتساءل هل سيستمع في الأخير صالح جمعة لرسالة عماد متعب له و يعود لمستواه السابق و يرجع للأهلي مرة أخرى؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة متعب لصالح جمعة….تعرف علي أبرز ما جاء فيها الآن. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.