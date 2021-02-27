انت الان تتابع تفاصيل خبر رسالة متعب لصالح جمعة….تعرف علي أبرز ما جاء فيها الآن. والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام عماد متعب نجم الأهلي و منتخب مصر السابق، بتوجيه رسالة خاصة إلي لاعب الأهلي السابق ولاعب نادي سيراميكا كيليوباترا الحالي صالح جمعة عبر قناة بي إن سبورت. و قد جاءت رسالة متعب لصالح جمعة بعد مشاركة الأخير في الدقائق الأخيرة مع فريقه أمام المصري بالدوري الممتاز. فاليكم تفاصيل الرسالة.

رسالة متعب لصالح جمعة:

وجه عماد متعب حديثه إلي صالح جمعة مؤكداً على ضرورة فقدان صالح للوزن، كذلك عليه التركيز مع الفريق فقط، و عدم الالتفات لأي شي قد يشغله عن الفريق، و أضاف أن عدم مشاركته أساسياً و عدم سماع اسمه بشكل لائق مع سيراميكا هي كارثة، حيث من المفترض للاعب سابق بالنادي الأهلي أن يلمع اسمه و يضيف لأي فريق يشارك معه. كما اكد عماد متعب أن مستوي صالح مع سيراميكا كيلوباترا يدل علي توفيق النادي الأهلي في قراره بالاستغناء عنه. و أخيراً طالبه بالعمل جاهداً للعودة لمستواه السابق الذي عرف صالح به.

نتيجة المباراة:

أما عن المباراة التي لعبت اليوم على إستاد برج العرب، فقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1:1 لكل من المصري البورسعيدي و سيراميكا كيلوباترا.

انتقال صالح لسيراميكا كليوباترا:

جدير بالذكر أن صالح جمعة قد وقع لسيراميكا كيلوباترا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي في بداية الموسم 2020/2021م. و قد وقع في حضور نائب رئيس النادي طارق أبو العينين، و كذلك المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي معتز البطاوي.

دعوني أتساءل هل سيستمع في الأخير صالح جمعة لرسالة عماد متعب له و يعود لمستواه السابق و يرجع للأهلي مرة أخرى؟