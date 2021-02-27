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محمد سياف - ابو ظبي - أهتم اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على استثمار أمواله بعيدًا عن مجال كرة القدم وذلك في شركتين عقاريتين، كما يأمل لاعب منتخب مصر في نجاح هذه التجربة بعيدًا عن اللعبة الأقوي في العالم.

وأيضًا يأمل النجم المصري في السير علي نهج روبي فاولر نجم ليفربول، والذي قد ارتفعت ثروته إلى أن وصلت 31 مليون جنيه إسترليني خلال هذا العام من استثمارات العقارات في إنجلترا.

ويمتلك المصري محمد صلاح بالفعل أصولًا بقيمة تصل إلي 9 ملايين جنيه إسترليني، وذلك يقع تحت تصرفه في الشركة البريطانية التجارية الكبرى ، كما ارتفعت أموال الشركة المذكورة من نصف مليون إسترليني قبل عامين إلى أن وصلت 9 ملايين جنيه إسترليني.

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محمد صلاح ينافس أسطورة ليفربول في مجال العقارات

حيث يبدو أنه في هذا الوقت مستعد للانفاق على الشركة لمنافسة فاولر وذلك بعد إنطلاق شركته الخاصة به بأسم «MOS Real Estate».

وصرح مصدر مقرب لصحيفة «ديلي ستار البريطانية»: «الفرعون المصري هو يقدم أفضل ما لديه على أرض المستطيل الأخضر لكنه فيهذا الوقت يريد أن يثبت أنه لديه ذكاء من نوع آخر بعيدًا عن اللعبة».

كمل أضاف «هذه تعد من أكثر التحركات الذكية التي يجب من خلالها يستطيع أن يتأهب بشكل مميز لسنوات قادمة أخري مثل روبي فاولر».

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وأيضًا«كنت أمل أن يكون هناك بعض من مشجعي الريدز الأحمر في الخارج لشراء بعض من منازل محمد صلاح».

كما يحتل محمد صلاح صدارة الدوري الإنجليزي من الهدافين، وذلك برصيد 17 هدف، كما يحتل ليفربول المركز السادس في المسابقة برصيد 40 نقطة، حيث لعب 25 مواجهة، إقتنص الفوز في 11 مباراة كما تعادل في 7 مباريات وخسر 7، وأيضًا قد سجل 45 هدف واستقبل 34 آخرين.

في نفس الوقت يتواجد فريق مانشستر سيتي في صدارة البريميرليج برصيد يصل إلي 59 نقطة، حيث لعب 25 مباراة إقتنص الفوز في18 مباراة، كما تعادل في 5 وخسر 2، وأحرز 50 هدف، كما استقبل 15 ويعدد الآن كأقوى هجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

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