مدرب سيمبا: توقيت مباراتنا مع الأهلي ليست سببا في هزيمتنا له

تحدث الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عن موعد مباراة النادي الأهلي وسيمبا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز سيمبا بهدف نظيف.

وأكد ديديه جوميز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم أختر إقامة المباراة عصرًا؛ لأن الأهلي يلعب ليلا، لم أكن أعرف موعد مباريات الأهلي، والأهلي فريق كبير، ويلعب في أي ظروف".

واستطرد: "ليس الشمس أو الليل هي من ستتسبب في فوز فريق على آخر".