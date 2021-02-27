كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وكتب حشيش على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد مصطفى، فإن نادي جالاتا سراي له حق حصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022.
وأضاف: "يسري الانتقال الدائم في أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد الفيفا، ولا تسري هذه الاتفاقية إلا بإبرام عقد ملزم بين جالاتا سراي واللاعب، مشددا على وجود حق للزمالك من إعادة البيع بنسبة 15% من صافي الإيراد.وتابع: "حال عدم توقيع مصطفى محمد على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع في أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغيا ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة".
وأكمل: "هناك أيضا نقطة مستقبلية في حالة انتقاله نهائيا ثم إعادة بيعه برقم وليكن 30 مليون دولار على سبيل المثال، سيكون صافي ربح الزمالك من الصفقة 10 ملايين دولار، وهو أغلى سعر رحل به لاعب من مصر".
وكان عبد الرحيم البيرق، نائب رئيس جالاتا سراي، قد أدلى بتصريحات صحفية في تركيا، تؤكد عدم أحقية الزمالك في بيع مصطفى محمد لأي ناد آخر، حتى ولو وصل العرض لـ20 مليون دولار، مؤكدا أن بند شراء اللاعب سيتم تفعيله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.