موعد مباراة الأهلي والفيصلي اليوم والقنوات الناقلة ksa sport وترتيب دوري محمد بن سلمان

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عمر شويل - جدة يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الأهلي السعودي ضد الفيصلي اليوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 في الجولة الحادية والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الذي يشهد منافسة قوية على صدارة الترتيب بين فرق الشباب متصدر الترتيب، الهلال حامل اللقب، الأهلي صاحب المركز الثالث، والاتحاد المتواجد في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الساعي للعودة لمسار الانتصارات من جديد على حساب الفيصلي وتكرار انتصاره أمامه في الدوري كما كان الحال ذهابا في الجولة السادسة حين حقق الفوز بهدفين عن طريق السومة، وميتريتا مقابل هدف وحيد سجله تافاريس، وينطلق موعد مباراة الأهلي والفيصلي اليوم في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي يخرج لملاقاة الفيصلي في مباراة قوية يأمل فيها إيقاف نزيف النقاط، والعودة لتحقيق الانتصارات من جديد بعد أن فشل في تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة في الدوري السعودي التي شهدت تعادله أمام الاتحاد بهدف لكل فريق سجله عبد الرحمن الغريب للأهلي الذي فقد نقطتين ثمينتين في الجولة التالية بتعادله أمام متذيل الترتيب فريق العين بنفس النتيجة بهدف سجله الغريب أيضا، قبل أن يتلقى رفاق السومة خسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام الشباب متصدر الترتيب بثلاثية دون رد وسعت الفارق بين الأهلي والشباب إلى ست نقاط.

الفيصلي يدخل مباراته ضد الأهلي بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من مواصلة الانتصارات في الجولة الماضية وتحقيق فوز عريض ضد الاتحاد خارج ملعبه بثلاثة أهداف قابل هدف وحيد، حيث تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف عن طريق رومارينيو قبل أن يحقق الضيوف ريمونتادا رائعة بتسجيلهم ثلاث أهداف في الربع ساعة الأخيرة من المباراة سجله حمد فارس بالخطأ في مرمى فريقه، وتفافريس، وميركل ليحقق ثاني انتصاراته بعد الفوز في الجولة قبل الماضية على ملعبه ضد ضمك بهدفين دون رد سجلهما كلا من أمالفيتاتو، وتافاريس ليصل رصيده من النقاط إلى 26 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والفيصلي اليوم

8:30 توقيت مكة المكرمة، والبحرين.

9:30 توقيت عمان، والامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الفيصلي