نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي وموعد مباريات اليوم السبت بالجولة الـ21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب الدوري السعودي مع مباريات اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرون من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يشهد الدوري السعود منافسة قوية بعد مرور عشرون أسبوعا ضمن مباريات البطولة، ويقدم فريق الشباب السعودي مفاجأة قوية بتصدره ترتيب الدوري السعودي حتى الأن.

ترتيب الدوري السعودي

وحول ترتيب الدوري السعودي نجد أن الشباب السعودي في المركز الأول برصيد 41 نقطة بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 36 نقطة ويحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 35 نقطة والإتحاد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وفي المركز الخامس يأتي الإتفاق برصيد 30 نقطة ويأتي فريق القادسية في المركز السادس برصيد 29 نقطة والنصر في المركز السابع برصيد 28 نقطة والتعاون في المركز الثامن برصيد 28 نقطة والوحدة في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

فيما يأتي الفيصلي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة والفتح في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة وياتي الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة وأبها في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

وتحل ثلاث فرق في منطقة الخطر وهي الرائد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة وضمك في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بينما يقبع فريق العين في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

على مستوى مباريات اليوم في الجولة العشرون، يلتقي الباطن فريق الوحدة السعودي في الساعة الثالثة و 50 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة في مباراة يسعى خلالها الوحدة لتحسين مركزه والتقدم في ترتيب الدوري السعودي.

من المنتظر أن تنقل قناة KSA Sports 1 HD المباراة بتعليق من المعلق عبد الله الغامدي، وفي المقابل يلتقي فريقي الإتفاق والتعاون في السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الأمير محمد بن فهد.

وتنقل قناة KSA Sports 2 HD المباراة بتعليق المعلق راشد الدوسري في مواجهة يسعى خلالها الاتفاق للتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وفي المواجهة الثالثة والأخيرة اليوم السبت، يلتقي كلا من الفيصلي والأهلي السعودي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وتنقل المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق المعلق عيسى الحربين، ويسعى الأهلي إلى التقدم للمركز الثاني في ظل مواجهة تبدو يسيرة على الأهلي السعودي في تلك المباراة.

أخبار الدوري السعودي اليوم

على مستوى أخبار الدوري السعودي اليوم، أعلن الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني لأهلي جدة قيامه ببعض التعديلات على بعثة الفريق المتجهة لملاقاة الفيصلي في الجولة الـــــ 21 من الدوري السعودي في محاولة منه إلى مباغتة الفيصلي والحصول على النقاط الثلاث.

على جانب أخر، أكد أحمد المالكي، المدرب المساعد للإتفاق السعودي أن مواجهة التعاون هامة للغاية من أجل الحفاظ على الإنتصارات والتقدم في ترتيب الدوري السعودي، وأكد أن الفريق سيواجه التعاون بنية الفوز والنقاط الثلاث.