رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"

وعن تأثر الفريق باحتراف مصطفي محمد قال عبد العال رحيل مصطفى لم يؤثر على الفريق ، فالزمالك فقد العديد من النقاط بمشاركة مصطفى ، كما أن كرة القدم الآن لا تعتمد بشكل كبير على المهاجم الصريح ، و أصبحَ لاعبي الأطراف هم المحور الرئيسي لكل فريق.

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