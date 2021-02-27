أخبار الرياضة| رضا عبد العال يفتح النار على باتشيكو.. الزمالك يعلن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي.. وهيثم عرابي يكشف تفاصيل العرض الوهمي لضم نجم الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك أن قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

انتقد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة قرار اتحاد الكرة بعدم السماح للحراس الأجانب بالتواجد في الدوري المصري.

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري يمتلك شخصية قوية ويذكرني بمانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي.

كشف طارق حشيش المستشار المالي للزمالك أن النادي شرع في تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه مع وزارة الإنتاج الحربي، لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر.

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات في النادي الأهلي السابق، ورئيس نادي بلقاس حاليا، عن سبب عدم تجديد ساسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك حتي الآن.

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات في النادي الأهلي السابق، ورئيس نادي بلقاس حاليا، عن مفاجأة بشأن تلقي النادي الأهلي عرضا وهميا من نادي سامبدوريا الإيطالي لضم أحد لاعبي الفريق الأول.

كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة يقدم مستويات جيدة مع الفريق.