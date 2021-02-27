استعدادا لتصفيات مونديال 2022.. المنتخب السعودي يواجه نظيره الكويتي وديا في مارس المقبل

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول أمس، الخميس، موافقة نظيره الكويتي، من أجل لعب مباراة ودية بين المنتخبين، ضمن استعداداتهما الفنية قبل تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المشتركة، بحسب صحيفة "الرياضية".
وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، حدَّد 22 مارس المقبل موعدًا، من أجل انطلاق المعسكر في الرياض، على أن تلعب المواجهة بين المنتخبين الشقيقين في 25 مارس في الرياض، أي قبل مواجهة منتخب فلسطين الرسمية، في تصفيات المونديال بـ 5 أيام.
ويتواجد المنتخب السعودي ثانيًا في مجموعته الآسيوية برصيد 6 نقاط خلف المتصدر أوزبكستان مع عدد مباريات أقل، كما سيلعب الأخضر ثلاث مواجهات على ملعبه.
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