ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن جاري اقترب كثيرًا من العودة، للدخول في التدريبات الجماعية، بعد غيابه أكثر من جولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يواصل التأهيل يوميًّا في صالة الحديد في النادي، ثم سيدخل بعدها لاعب الجناح برنامجًا لياقيًّا على العشب الأخضر، للوصول إلى الجاهزية الكاملة.
ويواصل الجهاز الطبي أيضًا متابعة التقارير الطبية للبرازيلي هنريكي، الذي أجرى عملية جراحية في البرازيل، ويقترب من الدخول في فترة التأهيل من الإصابة.
ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 32 نقطة، ويلتقي بالقادسية غدًا، في الجولة 21 من الدوري السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة لجماهير اتحاد جدة قبل مواجهة القادسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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