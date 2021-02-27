بشرى سارة لجماهير اتحاد جدة قبل مواجهة القادسية

يتابع الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، الثنائي الرأس الأخضري جاري رودريجيز والبرازيلي برونو هنريكي، اللذين تعرضا للإصابة في الفترة الماضية غيبتهما عن مباريات الفريق الرسمية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن جاري اقترب كثيرًا من العودة، للدخول في التدريبات الجماعية، بعد غيابه أكثر من جولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يواصل التأهيل يوميًّا في صالة الحديد في النادي، ثم سيدخل بعدها لاعب الجناح برنامجًا لياقيًّا على العشب الأخضر، للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

ويواصل الجهاز الطبي أيضًا متابعة التقارير الطبية للبرازيلي هنريكي، الذي أجرى عملية جراحية في البرازيل، ويقترب من الدخول في فترة التأهيل من الإصابة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 32 نقطة، ويلتقي بالقادسية غدًا، في الجولة 21 من الدوري السعودي.