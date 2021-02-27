اليوم .. اتحاد الكرة يكرم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين

حددت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، اليوم، السبت، لتكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين. ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كل من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآية مدني. يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية. كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.

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