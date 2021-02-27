يوفنتوس في ضيافة هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

ويدخل يوفنتوس المباراة، محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الكالتشيو، برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.
وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.
وشهدت قائمة يوفنتوس غياب كل من، كيليني، بونوتشي، دانيلو، كوادرادو، آرثر، موراتا وديبالا.
وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني - بوفون - بينسوليو
خط الدفاع: دي ليخت - ساندرو - ديميرال - دراجوسين - فرابوتا - كابيليني - دي برادو
خط الوسط: رامسي - ماكيني - كييزا - رابيو - بينتانكور - برنارديسكي - فايولي - كولوسيفسكي - بيترز
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - حمزة رفيعة - ماركيوس - آكي.
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