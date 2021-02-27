يوفنتوس في ضيافة هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس، ضيفًا على هيلاس فيرونا، اليوم، السبت، على ملعب أنطونيو بينتجودي، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة، محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الكالتشيو، برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة يوفنتوس غياب كل من، كيليني، بونوتشي، دانيلو، كوادرادو، آرثر، موراتا وديبالا.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي: