9 مواجهات شرسة في الصعيد والقاهرة بدوري القسم الثاني

تقام اليوم 9 مواجهات قوية في مجموعتي القاهرة والصعيد ضمن منافسات مسابقة دوري القسم الثاني ، ولعل أبرزها مواجهة طنطا امام السكه الحديد . ويسعى فريق الترسانة للعودة للمنافسة على الصعود لدورى الممتاز الموسم القادم بعدما سبقه بورتو السويس على وصافة المجموعة التى احتل صدارتها فريق الداخلية . وفي مجموعة الصعيد يحاول فريق الشرقية للدخان مواصلة سلسلة النتائج الايجابية حيث حقق 10 انتصارات وثلاث تعادلات وخسر مباراة وحيده وجاء المواجهات كالتالي : طنطا - السكة الحديد كوكاكولا - الترسانة قنا - كيما اسوان ديروط - بترول اسيوط الفيوم -تليفونات بني سويف بني سويف - الألومنيوم طهطا - الشرقية للدخان أسمنت أسيوط - مركز شباب سمسطا المنيا - شباب مسلمين قنا ترتيب مجموعة القاهرة حتى الآن 1-الداخلية : 28 نقطة 2- بورتو السويس : 26 نقطة 3- الترسانة : 23 4- كوكاكولا : 20 5- زد : 20 6- المريخ : 19 7-القناة : 19 8- منتخب السويس : 19 9- جمهورية شبين : 18 10- سرس الليان : 17 11- بتروجيت : 16 12- السكة الحديد : 16 13- النصر : 16 14- النجوم : 15 15- الزرقا : 13 16- طنطا : 8

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