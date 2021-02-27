الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ليدز

يحل فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليان المصريان محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، ضيفا على نظيره ليدز يونايتد، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ليدز يونايتد في مباراة اليوم، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

وفشل أستون فيلا في تحقيق الفوز بآخر مباراتين في مسابقة الدوري، حيث تعادل مع برايتون سلبيا، وخسر من ليستر سيتي 2 - 1.

في المقابل يدخل ليدز يونايتد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما سحق ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليدز يونايتد صاحب المركز العاشر.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي مع وست هام، وست بروميتش مع برايتون، نيوكاسل مع وولفرهامبتون.