مصطفى محمد في مهمة جديدة مع جالاتا سراي أمام إيرزوروم سبور في الدوري التركي

يستضيف فريق جالاتا سراي والمحترف ضمن صفوف المصري مصطفى محمد منافسه إيرزوروم سبور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، "ملعب تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

ويسعى رفاق مصطفى محمد إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز.

وحقق فريق جالاتا سراي 17 انتصارات في بطولة الدورى التركي وثلاث تعادلات وخسر 5 مباريات ليحتل صدارة الترتيب برفقة بشكتاش برصيد 54 نقطة.

ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات في كل البطولات.

ويحل فريق إيرزوروم سبورت في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 25 نقطة.