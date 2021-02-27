الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لخطف الوصافة أمام إشبيلية

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف وصافة الليجا من ريال مدريد مؤقتا.
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية كالتالي :
حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - إيناكي.
خط الدفاع: ألبا - فيربو - أومتيتي - مينجويزا - بيكيه - أورخوا - سيرجيو ديست.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ديونج - بيدري - بويج - ماتيوس - موريبا.
خط الهجوم: ميسي - جريزمان - ديمبلي - برايثوايت - ترينكاو.
في المقابل يتسلح إشبيلية بعامل الأرض، لانتزاع الفوز من برشلونة، والتقدم إلى المركز الثالث.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.
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