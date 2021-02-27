تعرف على مباريات اليوم السبت 27 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت، 27 فبراير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني. ويعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: الدوري التركي جالاتا سراي (مصطفى محمد) × إيرزوروم سبور | 06:00 مساءً | بي إن سبورتس 1 التركية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الباطن × الوحدة | 14:50 مساء | الرياضية السعودية 4 الاتفاق × التعاون | 17:15 مساء | الرياضية السعودية 3 الفيصلي× الأهلي | 19:30 مساء | الرياضية السعودية 3 الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي × وست هام يونايتد | 02:30 مساءً | بي إن سبورتس 2 وست بروميتش ألبيون × برايتون | 05:00 مساءً | بي إن سبورتس 2 ليدز يونايتد × أستون فيلا| 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 2 نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 2 الدوري الإسباني إيبار × هويسكا | 03:00 مساءً | بي إن سبورتس 3 إشبيلية × برشلونة | 05:15 مساءً | بي إن سبورتس 3 ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا | 07:30 مساءً | بي إن سبورتس 3 خيتافي × فالنسيا | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي سبيزيا × بارما | 04:00 مساءً | بي إن سبورتس 4 بولونيا × لاتسيو | 07:00 مساءً | بي إن سبورتس 4 هيلاس فيرونا × يوفنتوس - | 09:45 مساءً | بي إن سبورتس 4 أبرز مباريات الدوري الألماني بايرن ميونخ × كولن - | 04:30 مساءً بوروسيا دورتموند × أرمينيا بيليفيلد - | 04:30 مساءً أبرز مباريات الدوري الفرنسي ديجون × باريس سان جيرمان - | 06:00 مساءً | بي إن سبورتس 6.

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