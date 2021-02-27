الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام كولن

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره كولن، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز على كولن في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.

وفشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الألماني، حيث تعادل أمام بيليفيلد 3 - 3، وخسر من فرانكفورت 2 - 1.

على الجانب الآخر يطمح كولن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد كولن في المركز الـ 14 بـ 21 نقطة.