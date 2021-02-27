الفيفا يحتفل بعيد ميلاد اللاعب محمد نور الـ 43

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتفل الفيفا بعيد مولد اللاعب محمد نور لاعب النادي الاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر و هو عيد مولده الـ 43، و قد قام الفيفا باستعراض إنجازات اللاعب مع المنتخب السعودي و اتحاد جدة، حيث شارك اللاعب محمد نور في العديد من المباريات الهامة، منها كأس العالم مرتين و كأس أسيا و القارات، و حضر المونديال للأندية مرة واحدة.

تغريده الفيفا لتهنئة اللاعب محمد نور

كتب حساب فيفا الرسمي عبر الحساب الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

” عيد ميلاد سعيد لأسطورة خط وسط الاتحاد و المنتخب السعودي محمد نور”.

حيث يعد اللاعب محمد نور هو أحد أفضل اللاعبين في السُّعُودية حيث حصل علي 8 ألقاب طوال مسيرته الرياضية في كرة القدم، و أيضًا من أشهر اللاعبين حيث بدأت مسيرته منذ عام 1993 حيث عدّ من مؤسسين كرة القدم في السُّعُودية للقرن الـ21.

انضم إلي نادي اتحاد جَدَّة في عام 1993 واستمر مع النادي حتي عام 2013 و شارك في العديد من المباريات و البطولات علي مدار الـ 20 عام في نادي اتحاد جَدَّة، حيث أنتقل إلي فريق نادي النصر بعد ترك نادي اتحاد جَدَّة و لكنه لم يستمرر كثيراً ليعود إلي النادي الذي كان هو أحد مؤسسيه الحقيقين.

ولد اللاعب محمد نور في عام 1978 ميلادياً في مدينة مكة المكرمة و أمسِ كان عيد مولده الـ 43 تحديداً يوم 26 فبراير.

حقق ذلك اللاعب المتألق العديد من الانتصارات من أهمها، 7 مرات يشارك في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جَدَّة و مرة واحدة مع نادي النصر، و يصنف من الهدافين أسيا حيث سجل 18 هدف مع فريقه اتحاد جَدَّة.

يشعر العديد من المشجعين و المحبين لذلك اللاعب بالفرحة و الفخر للقب الذي أطلقه الفيفا عندما قالوا في التغريدة الأسطورة، حيث قدم اللاعب العديد من الانتصارات و الأداء الجيد بالنسبة لرياضة كرة القدم النظيفة التي لا تحمل إلا حسن الخلق و التألق و التعامل بشكل لائق في أرض الملعب.

دفع أسلوب اللاعب المحترم الفيفا باحترام اللاعب و تقدير ما يقدمه من نجاحات حيث أضافت الفيفا جانب ذلك منشور بإنجازات اللاعب في أثناء مشاركاته الرياضية لكرة القدم السُّعُودية للمنتخب و الأندية السُّعُودية التي أنضم إليها.

أيضاً العديد من المشجعين يصفون ذلك اللاعب بالوفاء نظراً لرفضه للعديد من العروض للانضمام إلي فرق أخري و تمسكه بنادي اتحاد جدة، و حتي عندما ذهب لمدة عام واحد فقط إلي نادي النصر لم يستمرر بعد ذلك العام ليعود إلي موطنه و النادي الأساسي منذ انضمامه إلي فريق كرة القدم السعودي الرسمية.

كل عام و أنت بخير لأفضل لاعب لفت أنظار الجميع داخل و خارج السُّعُودية بأخلاقه حتي بعد تركه للملاعب، هنالك مواقف لا ينساها الجَمهور، لتظل نظرة الإعجاب و الفخر بالأسطورة.