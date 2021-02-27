انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي ليفربول وشيفيلد يونايتد يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021 علي ملعب برامول لين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز2021 في الجولة السادسة و العشرين.

هل يفوز ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بعد حصوله علي المركز السادس برصيد 40 نقطة؟

يسعى ليفربول إلى الفوز في مباراته أمام شيفيلد يونايتد وكسر سلسلة الهزائم المتكررة في المباريات السابقة، حيث قال المدرب “يورجن كلوب” أن ليفربول قد فقدت المنافسة علي لقب “البريميرليج”، وفي سياق متصل أكد مدرب شيفيلد يونايتد وايلدر في تصريح له علي شبكة “examinerlive” أن علاقته مع المدرب يورجن كلوب جيدة تماما، رغم الخلاف الذي تم بينهم في أول الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

سوف يتم نقل المباراة بين فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد علي قناة beIN Sports HD 2 بتعليق أحمد البلوشي في تمام الساعة العاشرة و الربع مساءً بتوقيت مصر، أو يمكن متابعتها كبث مباشر عبر الإنترنت.

تشكيل فريق ليفربول

سوف يعتمد فريق ليفربول علي تشكيل 3-3-4، و سوف يكون بالترتيب التالي:

أليسون بيكر – أندى روبرتسون – أوتشاك كاباك – بن ديفيز – ألكسندر أرنولد – جورجينيو فينالدوم – فابينهو – تايجو ألكنتارا – ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

تشكيل فريق شيفيلد يونايتد

سوف يعتمد فريق شيفيلد يونايتد علي تشكيل 2-5-3، و سوف يكون بالترتيب التالي:

آرون رامسدالي – كين بريان – فين جاجيلكا – إيثان أمبادو – إندا ستيفينز – جون فليك – جون لوندسترام – كريس باشام – جورج بالدوك – بيلي شارب – أوليفر مكبورني.