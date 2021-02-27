الأرجنتيني سامباولي مدربا جديدا لمرسيليا الفرنسي

أعلن الأمريكي فرانك ماكورت، مالك أولمبيك مرسيليا الفرنسي، أمس الجمعة، تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وأعلن ماكورت قيامه بـ"تغييرات عميقة" في النادي الجنوبي أبرزها إلى جانب تعيين سامباولي، إقالة الرئيس جاك هنري إيرو لصالح المدير الرياضي بابلو لونغوريا.

وأوضح النادي في بيان نشره مالكه: "بالنظر إلى الصعوبة الرياضية والخلاف مع مجموعات من مشجعيه، يعيش مرسيليا منذ أسابيع عديدة مع أزمة كبيرة دفعت ماكورت إلى إدخال مرسيليا في فصل جديد".

وقال ماكورت: "هذا فصل جديد لأولمبيك مرسيليا وأنا ملتزم شخصيا بتحقيق نجاح حقيقي".

وأضاف: "لقد عهدت رئاسة النادي إلى بابلو (لونغوريا). خبرته كمدير رياضي وكشاف للمواهب لا يضاهيها إلا حبه للعبة. ستكون أولويته الرئيسية إعادة كرة القدم إلى قلب مرسيليا".

وأوضح أن "إيرو الذي كان سببا في غضب المشجعين في الأسابيع الأخيرة، سينضم إلى مجلس الإشراف على مرسيليا".

كما وعد ماكورت بأنه سيسافر هذا الأسبوع إلى مرسيليا للقاء الجماهير وقادة مجموعات المشجعين "لمناقشة خططه الطويلة الأمد للنادي" الذي اشتراه عام 2016.

وتابع: "أما بالنسبة لملف المدرب الجديد الذي تم إحضاره ليحل محل البرتغالي أندريه فياش بواش الذي تم إيقافه بداية الشهر، فسيكون الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي كان مرشحا للمنصب منذ أيام عدة".

وتعاقد مدرب منتخبي الأرجنتين وتشيلي السابق البالغ 60 عاما مع مرسيليا حتى جوان 2023.

وكانت استقالة سامباولي من تدريب أتلتيكو مينيرو البرازيلي الاثنين الماضي، قد عززت التكهنات حول اقترابه من الإشراف على الإدارة الفنية لمرسيليا.

المصدر: وكالات