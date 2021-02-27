تقرير حكم مباراة بيراميدز والجونة ينقذ رمضان صبحي من الإيقاف

خلا تقرير الحكم الدولى أمين عمر، من أى إدانة لـ لاعب رمضان صبحى نجم فريق بيراميدز فى مباراة فريقه أمام الجونة.

ولم يتضمن تقرير الحكم الدولى أمين عمر، الذى تسلمته لجنتا المسابقات والحكام خلال الساعات الماضية من أى إدانة للاعب بيراميدز رمضان صبحي، بعد اعتراضه على حكم المباراة عقب إطلاق صافرة النهاية.

وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، كشف عن حقيقة تعرض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز للإيقاف فى مباراة فريقه أمام الجونة.

وتعادل الجونة عبر مهاجم الفريق عمر السعيد ١/١ أمام نظيره بيراميدز فى المباراة التى جمعت بين الفريقين الخميس الماضي فى الدورى الممتاز.

وقال المصدر ذاته، إن رمضان صبحي رغم ظهوره عبر شاشات الفضائيات معترضا على قرارات الدولى أمين عمر حكم مباراة بيراميدز والجونة، إلا أن حكم اللقاء لم يشهر أى بطاقة سواء صفراء أو حمراء ضده.

وتابع البطاقات الصفراء الصادرة من جانب امين عمر شملت ثلاثى بيراميدز محمود حمادة ودونجا واسلام عيسى.

وأضاف إدارة المسابقات قيد انتظار إرسال أمين عمر حكم اللقاء التقرير الخاص باللقاء عبر السيستم من أجل التعرف على موقف رمضان صبحي، وهل تحدث بشكل غير لائق أو هناك سلوك غير رياضى من عدمه.

ولفت إلى أن تقرير حكم المباراة بمثابة الفيصل فى إقرار عقوبة حيال رمضان صبحي من عدمه.

وشدد على أنه حال ورود تقرير أمين عمر حكم لقاء بيراميدز والجونة الى الجبلاية، متضمنا خروج رمضان صبحي عن النص، ووجود سلوك غير رياضى لدى اعتراضه على قرارات حكم اللقاء بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء، سوف يتعرض اللاعب إلى عقوبة الإيقاف والغرامة المالية وفقا لتقدير إدارة المسابقات بعد الرجوع الى اللائحة.