يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإسباني.
موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3 بتعليق حفيظ دراجي.
برشلونة ضد إشبيلية:
ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف وصافة الليجا من ريال مدريد مؤقتا.
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية كالتالي :
حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - إيناكي.
خط الدفاع: ألبا - فيربو - أومتيتي - مينجويزا - بيكيه - أورخوا - سيرجيو ديست.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ديونج - بيدري - بويج - ماتيوس - موريبا.
خط الهجوم: ميسي - جريزمان - ديمبلي - برايثوايت - ترينكاو.
في المقابل يتسلح إشبيلية بعامل الأرض، لانتزاع الفوز من برشلونة، والتقدم إلى المركز الثالث.
ترتيب برشلونة وإشيبلية:
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.
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