يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3 بتعليق حفيظ دراجي.

برشلونة ضد إشبيلية:

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف وصافة الليجا من ريال مدريد مؤقتا.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية كالتالي :

حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - إيناكي.

خط الدفاع: ألبا - فيربو - أومتيتي - مينجويزا - بيكيه - أورخوا - سيرجيو ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ديونج - بيدري - بويج - ماتيوس - موريبا.

خط الهجوم: ميسي - جريزمان - ديمبلي - برايثوايت - ترينكاو.

في المقابل يتسلح إشبيلية بعامل الأرض، لانتزاع الفوز من برشلونة، والتقدم إلى المركز الثالث.

ترتيب برشلونة وإشيبلية:

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.