وجيه أحمد يعلق على أسرع ركلة جزاء في مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا بالدورى

علق وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، على احتساب الدولى ابراهيم نورالدين أسرع ركلة جزاء فى الدورى الممتاز خلال مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا.

وتعادل فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا إيجابيا بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الدولى ابراهيم نورالدين احتسب أسرع ركلة جزاء بعد الثانية ٢٢ فى مباراة المصرى وسيراميكا كليوباترا لصالح الفريق البورسعيدي وذلك دليل على تركيز الحكم منذ انطلاق اللقاء.

وأدار مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا الدولى إبراهيم نور الدين حكمًا للساحة، ومعه أحمد حسام، أحمد لطفي مساعدين، وعلي طلبة حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى صبحي العمراوي بمعاونة من زميله محمود وفا.

لافت رئيس لجنة الحكام أن ضربة الجزاء التي احتسبها نور الدين هي الأسرع في تاريخ الدورى الممتاز لافتا إلى أن إبراهيم نورالدين كان موفقا فى القرار الفني واضاف الانضباطي بعدما اشهر البطاقة الصفراء للاعب سيراميكا كليوباترا عقب احتسابه ركلة الجزاء دون تردد.

وعن ادراج اللعبة ضمن اسرع ركلة جزاء تم احتسابها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية قال : ذلك الأمر يعود للجهات التى تهتم بالاحصاء والارقام على المستوى الدولى.

يذكر أن فريق المصري وصل إلى 22 نقطة ويحتل المركز الثالث فيما رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده إلى ٢١ نقطة ويحل فى المركز الخامس بترتيب المسابقة المحلية.