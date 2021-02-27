بعد هدفه الصاروخي في الشناوي.. تقرير: الأهلي يفاوض ميكيسون نجم سيمبا

أكد تقرير صحفي، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع لويس ميكيسون نجم فريق سيمبا التنزاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة:" mwananchi" التنزانية، أن هناك 3 عروض على طاولة سيمبا للتعاقد مع ميكيسون، أحدهم من الأهلي والثاني من شباب بلوزداد الجزائري، بينما لم تكشف الصحيفة التنزانية عن النادي صاحب العرض الثالث.

وأضافت الصحيفة، أن نادي سيمبا ليس مستعدا للتفريط في خدمات ميكسيون في الفترة الحالية.

كان ميسكيون سجل هدف فوز سيمبا على الأهلي، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والذي جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء محمد الشناوي.

ويتصدر سيمبا جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، ويحل فيتا كلوب الكونغولي ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.