موعد مباراة جالاتا سراي ضد إيرزوروم سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوف المصري مصطفى محمد منافسه إيرزوروم سبور في تمام الساعة السادسة مساءً، "ملعب تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

وتقام مباراة جالطة سراي ضد إيرزوروم سبور في تمام الساعة السادسة مساء اليوم ، وتذاع عبر beIN Sports Fr 8 HD max ، beIN Sports HD 1 TR التركية .

ويسعى رفاق مصطفى محمد إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز.

وحقق فريق جالاتا سراي 17 انتصارات في بطولة الدورى التركي وثلاث تعادلات وخسر 5 مباريات ليحتل صدارة الترتيب برفقة بشكتاش برصيد 54 نقطة.

ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات في كل البطولات.

ويحل فريق إيرزوروم سبورت في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 25 نقطة.