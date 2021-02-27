اليوم.. فريق سموحة يخضع لمسحة كورونا.. وسامي يبحث عن حل لأزمة الغيابات

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم السبت، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الجونة فى بطولة الدورى، والتى ستقام يوم الإثنين المقبل.

ويواجه أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، أزمة كبيرة عند اختيار التشكيل الأساسي لفريقه خلال مواجهة الجونة القادمة فى بطولة الدورى العام؛ بسبب غياب 6 لاعبين عن المباراة لظروف الإصابات والإيقاف، حيث يفتقد "الموج الأرزق" كلا من محمود عزت ورجب نبيل ومحمد عبدالمنعم ثلاثى خط الدفاع بالإضافة إلى الثنائى أحمد جمال ومحمود حليمو لاعبا الوسط بالإضافة إلى هداف الفريق حسام حسن.

وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة الجونة، والذى هدفه حدص نقاطها الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأربعة مراكز الأولى فى ترتيب جدول المسابقة.

وبدأ مدرب سموحة فى دراسة الأوراق المتاحة أمامه لتعويض هذا الكم الكبير من الغيابات حيث استقر على مشاركة الثنائى محمد كناريا أو على غزال فى وسط الملعب لتعويض غياب حليمو بجوار أحمد حمص، وفى الدفاع سيكون هناك دور كبير محمود البدرى الوافد الجديد لقيادة خط دفاع سموحة، بينما يحاول حاليا الجهاز الفنى تجهيز عرفه السيد المهاجم القادم فى موسم الانتقالات الشتوية لتعويض غياب هداف الفريق حسام حسن.