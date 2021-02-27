رواتب ليفربول.. محمد صلاح على القمة وماني في القاع

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، السبت، عن الرواتب الأسبوعية للاعبي ليفربول في الموسم الحالي، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة الأولى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول يدرك جيدًا أن محمد صلاح يطمح في اللعب لريال مدريد أو برشلونة، لذلك يحاول قطع طريقه إلى إسبانيا من خلال جعله اللاعب الأعلى راتبًا في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن محمد صلاح يتصدر القائمة بتقاضيه 200 ألف إسترليني أسبوعيًا، بينما يبلغ راتبه السنوي 10.4 مليون إسترليني، خلال عقده الذي ينتهي في صيف 2023.