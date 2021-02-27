أبوعبلة يعلن سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش ‏

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد.

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وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا ‏للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏we ‎‏ السلام »، ضمن ‏منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، ويعلن الجهاز الفني قائمة ‏الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.‏