أبوعبلة يعلن سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش ‏

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي we السلام »، ضمن منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري الممتاز.
ويختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، ويعلن الجهاز الفني قائمة الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.
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