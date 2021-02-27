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أبوعبلة يعلن سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش ‏

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أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا ‏للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏we ‎‏ السلام »، ضمن ‏منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، ويعلن الجهاز الفني قائمة ‏الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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