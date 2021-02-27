بعد انهيار الفريق.. كلوب يكشف حقيقة التجهيز لـ مذبحة داخل ليفربول

كشف "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حقيقة الإطاحة بعدد كبير من لاعبي الفريق؛ بعد النتائج السيئة التي قدمها الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.
وقال يورجن كلوب، في تصريحات لصحيفة "التايمز"، "لا أعتقد أن الوقت حان للقيام بعملية إعادة بناء للفريق، بالإطاحة مثلا بـ 6 أو 7 لاعبين، وضم صفقات جديدة".
وتابع يورجن كلوب "لاعبو ليفربول لم يحظوا بفرصة اللعب معا، ولو لمرة واحدة هذا العام، لكن الرسالة التي أريد توجيهها هي أننا لا نزال ليفربول".
ويقدم ليفربول نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر آخر 4 مباريات، أمام برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون.
ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.
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