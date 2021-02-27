تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 26، من الدوري الإنجليزي.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل كالتالي :

حارس المرمى: إيدرسون الدفاع: ووكر - دياز - ستونز - زنتشينكو الوسط: فرناندينيو- جوندوجان - دي بروين الهجوم: رياض محرز - توريس - أجويرو

ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة برصيد 59 نقطة، وبفارق 10 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الوصيف، بينما يتواجد وست هام الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التقدم خطوة جديدة في طريق انطلاقته الرائعة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 19 على التوالي في كل المسابقات، على حساب مونشنغلادباخ، الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.

في المقابل حقق وست هام نتائج جيدة تحت قيادة ديفيد مويس، هذا الموسم، وأنعش حظوظه، بعد أن كان يكافح لتجنب الهبوط الموسم الماضي، ليتحول إلى منافس قوي على اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وسيدخل وست هام المباراة، منتشيا بفوزه في 7 من آخر 9 مباريات خاضها في الدوري، ليتقدم للمركز الرابع بعد 25 مباراة.

واقتحم وست هام يونايتد المربع الذهبي، بفوزه على مضيفه توتنهام 2-1 الأحد الماضي، ليواصل مفاجأته في البريميرليج.