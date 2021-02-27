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رئيس الزمالك يترأس بعثة الأبيض في تونس لمواجهة الترجي

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يتولى اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق الكروي، المسافرة إلى تونس، يوم 3 مارس المقبل، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه، بملعب رادس في العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد نادي الزمالك بالفعل مع شركة جديدة لتوفير طائرة خاصة لنقل البعثة البيضاء إلى تونس، بعيدا عن  الشركة التي اقلت البعثة من مصر إلى السنغال لخوض مباراة تونجيت، والتي شهدت الرحلة عدة أزمات خلالها أسفرت عن وصول الزمالك إلى هناك بعد قرابة 24 ساعة رغم احتياج الرحلة 8 ساعات فقط من مصر للسنغال عبر الطائرة الخاصة.

وأنهى مسئولو الزمالك، كافة إجراءات توفير الطائرة الخاصة لرحلة تونس، في ظل رغبة الإدارة البيضاء، لتوفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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