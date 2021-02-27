رئيس الزمالك يترأس بعثة الأبيض في تونس لمواجهة الترجي

يتولى اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق الكروي، المسافرة إلى تونس، يوم 3 مارس المقبل، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه، بملعب رادس في العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتعاقد نادي الزمالك بالفعل مع شركة جديدة لتوفير طائرة خاصة لنقل البعثة البيضاء إلى تونس، بعيدا عن الشركة التي اقلت البعثة من مصر إلى السنغال لخوض مباراة تونجيت، والتي شهدت الرحلة عدة أزمات خلالها أسفرت عن وصول الزمالك إلى هناك بعد قرابة 24 ساعة رغم احتياج الرحلة 8 ساعات فقط من مصر للسنغال عبر الطائرة الخاصة.
وأنهى مسئولو الزمالك، كافة إجراءات توفير الطائرة الخاصة لرحلة تونس، في ظل رغبة الإدارة البيضاء، لتوفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.
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