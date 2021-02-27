دينيس: مصر مرشحة لحصد ميداليات ذهبية في بطولات عالمية لكمال الأجسام

انهي المدرب العالمي دينيس جيمس مدرب الاسطوره المصريه بيج رامى بطل مستر اولمبيا للمحترفين ٢٠٢٠ الدورة التدريبية، التي اقيمت في مصر لعدد كبير من المدربين المصريين لتأهيلهم للعمل وبأحدث طرق التدريب الحديثة والتي تصنع ابطال في كمال الأجسام.

وطالب "دينيس" المدربين البعد عن المنشطات والاكتفاء بالمكملات الغذائية، بجانب التغذية السليمة والتدريب على الأجهزة المختلفة داخل صالات الجيم، واؤكد أن مصر ستكون مرشحة لحصد ميداليات ذهبية في البطولات الدولية المقبلة .

َواضاف المدرب العالمي انه وقع الاختيار على ٤ لاعبين مصريين للانضمام لمنتخب مصل تك، لتجهيزهم للبطولات العالميه القادمة، ومن الان سيخضعون للتدريبات وفق برنامج تدريبي زمني، بجانب أقامه معسكرات خاصه لهم، واللاعبون هم: البطل نجم الدين ابازيد فئة كمال الاجسام من والبطل حسام الليبي "كمال أجسام" أيضًا، والبطل كريم عمرو فئة الفيزيك وأخيرًا البطل طارق البحيري فئة كلاسيك.

و يجدر الإشارة ان هؤلاء الابطال الاربعة حصلوا على المراكز الأولى في البطولة العالميه الأخيرة التي أقيمت في مصر "مصل تك دايموند كاب" برعاية الاتحاديين المصري، والدولي، وبحضور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، والسيد عبد العظيم حجازي البطل والحكم الدولي ورجل الأعمال الداعم للبطوله والتي أقيمت خلال الفتره من ١٨ الي ٢١ فبراير الماضي بمشاركة ٧٥٠ لاعب في كافة الفئات العمرية وجوائز مالية تصل إلى مليون ونصف المليون جنية مصري و١٥ كارت احتراف .