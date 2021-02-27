تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. وزير الرياضة: 10 آلاف جنيه لكل مركز شباب بالواحات البحرية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لليوم الثاني على التوالي للواحات البحرية، إجتماعًا مفتوحًا مع رؤساء إدارات مركز شباب الواحات البحرية لتذليل معوقات العمل الرياضي والشبابي أمام الهيئات الشبابية والرياضية وتوفير جميع السُبل والأجواء المناخية المناسبة لنشء وشباب الواحات البحرية للمشاركة في كافة الأنشطة الشبابية والرياضية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة .

بدأ اللقاء بإستماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمطوحات ومقترحات مراكز شباب الواحات البحرية التي تفقدها أمس الجمعة لمشاركة شباب الواحات البحرية في البرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لهم.

وشهد اللقاء إشادة واسعة من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للواحات البحرية باعتبارها أول زيارة لوزير شباب ورياضة في تلك المنطقة .

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على التواصل الدائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية والمناطق النائية بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية أن يتعرف شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية والتي منها الواحات البحرية على قضايا الوطن وأهم تحدياته وإنجازته ، مشيرًا إلى أن زيادة الوعي لدى شباب تلك المناطق يعد من أولى أولويات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء وحب الوطن .

وأضاف "صبحي" أنه في الوقت الذي يتفقد ويناقش فيه طموحات ورغبات شباب وفتيات الواحات البحرية تنتشر فيه كافة القطاعات المركزية بوزارة الشباب والرياضة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية وبالأخص شمال سيناء والعريش وبئر العبد ورفح ومرسى مطروح والوادي الجديد لتقديم برامج مستحدثة على أعلى مستوى لنشء وشباب تلك المناطق وفقًا لمتطلباتهم من برامج ، وتعمل على أكتشاف الموهوبين في كافة المجالات الفنية والأدبية والرياضية في مختلف الألعاب الرياضية لضمهم للمشروعات القومية الخاصة بالوزارة لبناء أجيال قادرة على رفع علم مصر على منصات التتويج العالمية ، والارتقاء بمستوى الذوق الفني لتلك المواهب في المجالات الأخرى.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن قطاع التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ينفذ الآن فعاليات المهرجان الرياضي بمحافظة الوادي الجديد بمشاركة 1000 شاب وفتاة ، بالاضافة إلى مجموعة من المعارض للحرف والصناعات والمشغولات اليدوية ، بالاضافة إلى بدء فعاليات دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية في نسخته رقم 7 بمشاركة 64 فريق من أبناء محافظة الوادي الجديد .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الأسبوع المقبل يشهد وجود لجنة مركزية من وزارة الشباب والرياضة بالواحات البحرية تنفذ عدد من البرامج والمشروعات بالإضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الإنشائية اللازمة الواحات البحرية .

وفي نهاية اللقاء قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صرف 10 الآف جنية لكل مركز شباب من مراكز شباب الواحات البحرية البالغ عددها 11 مركز شباب دعمًا من وزارة الشباب والرياضة للإنفاق على الأنشطة والبرامج المختلفة.

كما أهدى وزير الشباب والرياضة لشباب الواحات البحرية مجموعة من الملابس والأدوات الرياضية تضمنت بدلة رياضية ، أطقم رياضية ، جوارب رياضية ، أحذية ، وكرات قدم .

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وصل أمس الجمعة للواحات البحرية في زيارة لافتتاح عدد من الملاعب والمنشأت الشبابية والرياضية ، حيث افتتح ملاعب مركز شباب منديشة بتكلفة 3 مليون جنية ، والملعب القانوني لمركز شباب بويط بتكلفة 2 مليون و700 الف جنية ، بالإضافة إلى مشاركته لشباب الواحات البحرية في عدد من الأنشطة والفاعليات الشبابية والرياضة التي نظمتها الوزارة واتحاد الاتحادات النوعية.