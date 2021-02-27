بعد أنباء اهتمام الأهلي بضمه.. سيمبا التنزاني يحدد سعر لويس ميكيسون

أعلن نادي سيمبا التنزاني عن سعر لويس ميكيسون نجم الفريق، للموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الحاج كامارا، المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا في تصريحات لـ "Sokalabongo" التنزاني "إن ميكيسون يمتلك إمكانيات فنية رائعة، ولن نوافق على رحيله بسعر أقل من مليون يورو".

وتابع "أندية العالم أصبحت تنفق أموالا كثيرة لتدعيم صفوفها، ولن نوافق على بيع ميكيسون بأقل من هذا السعر".