اكتساح محلي ونجاح أوروبي.. هل بات جيرارد جاهزا لتدريب ليفربول؟

يحقق ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق رينجرز الإسكتلندي، أرقاما استثنائيا هذا الموسم في الدوري الإسكتلندي، بعد أن نجح في خوض مبارياته دون تذوق طعم الهزيمة.

جيرارد الذي تولي تدريب رينجرز الإسكتلندي في شهر مايو عام 2018 "كأول تجربة تدريبية له مع فريق أول"، يقدم موسما ناجحا بكل المقاييس مع رينجرز، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري هذا الموسم.

خاض رينجرز 30 مباراة في مسابقة الدوري هذا الموسم، فاز في 26 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وسجل 64 هدفا، ولم يستقبل سوى 9 أهداف فقط.

يتصدر رينجرز جدول ترتيب الدوري الإسكتلندي برصيد 82 نقطة، بفارق 18 نقطة عن سيلتك صاحب المركز الثاني.

كما تأهل رينجرز إلى دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، ليواجه سلافيا براج التشيكي.

ووفقا للعديد من التقارير الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول ترى أن جيرارد هو المدرب الأنسب لقيادة الريدز عقب انتهاء مهمة يورجن كلوب للفريق، بسبب تجربته الناجحة مع رينجرز، بالإضافة إلى كونه أحد أساطير الريدز.

ويقدم ليفربول موسيما كارثيا هذا الموسم، حيث ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي تماما، وفقد الفرصة في تحقيق أي لقب محلي هذا الموسم، وأصبح دوري الأبطال هو الفرصة الأخيرة للريدز هذا الموسم لتحقيق للخروج بلقب، رغم صعوبة الأمر في وجود بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

بعض التقارير أكدت أيضا أن يورجن كلوب قريب من تدريب منتخب ألمانيا، فهل يرحل كلوب عن الريدز بعد موسم سيئ مع الفريق، ويحل ستيفين جيرارد خلفا له.