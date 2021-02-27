أعلن ايدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة أرمينيا بيليفيلد، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الألماني.
وتتنافس عدة فرق على المركزين الثالث والرابع وهي فولفسبورج، وآينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن، وبوروسيا دورتموند، حيث تفصل ست نقاط فقط بين دورتموند، صاحب المركز السادس، وفولفسبورج، صاحب المركز الثالث.
وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:
اروين هيتز، ماتيو جاومي موري، ايمري تشان، ماتس هوميلس، رافائيل جوريرو، جودي بيلينجهام، محمود داوود، جيوفاني ريينا، ماركو رويس، جادون سانشو، إيرلينج هالاند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالاند يقود هجوم بوروسيا دورتموند أمام أرمينيا بيليفيلد في الدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.